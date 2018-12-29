В Госдепе прокомментировали теракт в Каире Сегодня, 02:26 34 Цей матеріал також доступний українською Фото: La Smorfia Digitale Взрыв автобуса унес жизни четырех людей

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время взрыва туристического автобуса в столице Египта.

Госдеп поддержал Египет в борьбе с терроризмом и пообещал поддержку правительству в привлечении виновных к ответственности, передает Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты решительно осуждают совершенное нападение на туристический автобус в Гизе. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил заместитель главы Госдепа Роберт Палладино.

В Госдепе также отметили, что в данный момент не владеют информацией о пострадавших в результате теракта американцах.

Вечером 28 декабря в Каире на придорожной мине подорвался туристический автобус. Взрыв произошел менее чем в четырех километрах от всемирно известных египетских пирамид Гизы.

Согласно последним данным, погибло четыре человека.