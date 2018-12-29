В Госдепе прокомментировали теракт в Каире
Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время взрыва туристического автобуса в столице Египта.
Госдеп поддержал Египет в борьбе с терроризмом и пообещал поддержку правительству в привлечении виновных к ответственности, передает Интерфакс-Украина.
"Соединенные Штаты решительно осуждают совершенное нападение на туристический автобус в Гизе. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил заместитель главы Госдепа Роберт Палладино.
В Госдепе также отметили, что в данный момент не владеют информацией о пострадавших в результате теракта американцах.
Вечером 28 декабря в Каире на придорожной мине подорвался туристический автобус. Взрыв произошел менее чем в четырех километрах от всемирно известных египетских пирамид Гизы.
Согласно последним данным, погибло четыре человека.