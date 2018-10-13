13 октября 2018, суббота

В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов

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Альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды (иллюстративное фото)

Альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды (иллюстративное фото)

В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов из Южной Кореи и Непала.

По словам организатора экспедиции, лавина накрыла лагерь, расположенный на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров, сообщает The Himalayan Times.

Тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Отмечается, что альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды.

К месту происшествия отправили спасательный вертолет.

Напомним, в августе спасатели эвакуировали с Эльбруса тело женщины, которая попала под снежную лавину более 30 лет назад.

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