07 октября 2018, воскресенье

В Германии намерены запретить телефоны в школах

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86% немцев поддерживают такую ​​инициативу
Фото: pixabay

86% немцев поддерживают такую ​​инициативу

Большинство жителей Германии поддержали инициативу запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Kantar Public для журнала Der Spiegel.

Сейчас такой запрет действует только в Баварии. Однако 86% немцев поддерживают эту инициативу. Также почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей.

Так, 48% немцев считают, что смартфоны имеют скорее положительное влияние на семейную жизнь и дружбу, поскольку облегчают общение. А 43% опрошенных убеждены, что мобильные имеют таки негативное влияние на семейную жизнь.

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