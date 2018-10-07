В Германии намерены запретить телефоны в школах

Большинство жителей Германии поддержали инициативу запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Kantar Public для журнала Der Spiegel.
Сейчас такой запрет действует только в Баварии. Однако 86% немцев поддерживают эту инициативу. Также почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей.
Так, 48% немцев считают, что смартфоны имеют скорее положительное влияние на семейную жизнь и дружбу, поскольку облегчают общение. А 43% опрошенных убеждены, что мобильные имеют таки негативное влияние на семейную жизнь.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования