10 июня 2018, воскресенье

В Германии горел баварский завод BMW

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Горели продукты с содержанием магния
Photo / Passauer Neue Presse

Горели продукты с содержанием магния

В немецком городе Ландсхут в Баварии загорелся завод автоконцерна BMW.

Об этом сообщает Passauer Neue Presse.

Согласно сообщению, горели продукты с содержанием магния. По версии полиции, из-за высокого давления перегрелась машина для литья.

Один сотрудник потерял сознание от дымовых газов и был госпитализирован. Еще два человека и пожарный получили ранения.

Местные власти призвали жителей города закрыть окна и двери. В связи с пожаром приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.

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