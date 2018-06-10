В Германии горел баварский завод BMW

В немецком городе Ландсхут в Баварии загорелся завод автоконцерна BMW.

Об этом сообщает Passauer Neue Presse.

Согласно сообщению, горели продукты с содержанием магния. По версии полиции, из-за высокого давления перегрелась машина для литья.

Один сотрудник потерял сознание от дымовых газов и был госпитализирован. Еще два человека и пожарный получили ранения.

Местные власти призвали жителей города закрыть окна и двери. В связи с пожаром приостановили движение поездов на участке железной дороги между Верт-ан-дер-Изаром и Ландсхутом.