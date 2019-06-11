В Греции утонула лодка с мигрантами, семь погибших Сегодня, 21:30 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Darrin Zammit Lupi Спасти удалось более 50 мигрантов REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Лодка с мигрантами перевернулась у греческого острова Лесбос.

Об этом сообщает ВВС.

В результате погибли минимум семь человек, еще 57 удалось спасти.

В береговой охране Греции заявили, что в сопровождении патрульного корабля ЕС они спасли десятки людей в Эгейском моря.

Тела двух детей, четырех женщин и мужчины нашли недалеко от крупнейшего порта острова — Митилини.

Официальной информации о национальности погибших нет, однако по информации местных СМИ, они африканского происхождения.