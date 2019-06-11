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В Греции утонула лодка с мигрантами, семь погибших

Сегодня, 21:30
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В Греции утонула лодка с мигрантами, семь погибших - фото

REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Спасти удалось более 50 мигрантов

Лодка с мигрантами перевернулась у греческого острова Лесбос.

Об этом сообщает ВВС.

В результате погибли минимум семь человек, еще 57 удалось спасти.

В береговой охране Греции заявили, что в сопровождении патрульного корабля ЕС они спасли десятки людей в Эгейском моря.

Тела двух детей, четырех женщин и мужчины нашли недалеко от крупнейшего порта острова — Митилини.

Официальной информации о национальности погибших нет, однако по информации местных СМИ, они африканского происхождения.

Теги:   Греция Мигранты

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