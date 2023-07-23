В Греции обвалился мост: в ловушке могло оказаться много людей, есть погибшие 23 июля, 18:37 Место обрушения моста в Патрах, Греция (Фото:Рейтер)

В воскресенье, 23 июля, в Греции обвалился мост на въезде в город Патры из-за чего погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Metro.

По данным СМИ, под мостом в момент обвала находилась группа ромов, которая спасалась от жары.



Греческое медиа сообщает, что под обвалившимися бетонными плитами может находиться большое количество людей.



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«Мы можем подтвердить, что мост обвалился. Мы работаем на месте происшествия. Есть люди, которые оказались в ловушке, но мы не знаем точного количества», — отметили в пожарной команде.



Издание Metro заявило, что спасательные операции продолжаются, а десятки пожарных работают над разборкой завалов.



Кроме того, известно, что из Афин на помощь направили пожарных и полицейских.



СМИ сообщают, что строительство моста, который расположен на въезде в Окружную дорогу, продолжалось в течение двух лет.



Сейчас причин обрушения сооружения не было установлено.

