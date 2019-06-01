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В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США

Вчера, 08:43
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В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США - фото

REUTERS/Jorge Cabrera

Протесты в Гондурасе продолжаются второй день

В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице страны Тегусигальпе.

Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности Гондураса.

Протестующие снесли к зданию шины и подожгли их у главного входа в посольство. Пожарным удалось быстро погасить возгорание. О пострадавших не сообщается.

В Гондурасе второй день продолжаются забастовки учителей и врачей, которые выступают против приватизации сфер образования и здравоохранения.

Теги:   Гондурас

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