В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США Вчера, 08:43 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jorge Cabrera Протесты в Гондурасе продолжаются второй день REUTERS/Jorge Cabrera

В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице страны Тегусигальпе.

Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности Гондураса.

Протестующие снесли к зданию шины и подожгли их у главного входа в посольство. Пожарным удалось быстро погасить возгорание. О пострадавших не сообщается.

В Гондурасе второй день продолжаются забастовки учителей и врачей, которые выступают против приватизации сфер образования и здравоохранения.