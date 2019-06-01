В Гондурасе протестующие подожгли здание посольства США
В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США в столице страны Тегусигальпе.
Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на министерство безопасности Гондураса.
Протестующие снесли к зданию шины и подожгли их у главного входа в посольство. Пожарным удалось быстро погасить возгорание. О пострадавших не сообщается.
В Гондурасе второй день продолжаются забастовки учителей и врачей, которые выступают против приватизации сфер образования и здравоохранения.