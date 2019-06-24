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В Германии разбились два истребителя Люфтваффе

Сегодня, 16:12
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В Германии разбились два истребителя Люфтваффе - фото

Скриншот с видео Ostseewelle/Facebook

По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться

В понедельник, 24 июня, на севере Германии потерпели крушения два истребителя Eurofighters военно-воздушных сил бундесвера.

Об этом сообщил Ostseewelle, опубликовав видео очевидца, снятое в районе крушения самолетов.

Как отмечается, инцидент произошел в районе озера Мюриц в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Согласно неподтвержденной пока информации, оба пилота успели катапультироваться. В то же время спасатели их пока не обнаружили.

Причины крушения истребителей на данное время не известны.

Теги:   Самолеты Истребители Авиакатастрофа Крушение Германия

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