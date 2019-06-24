В Германии разбились два истребителя Люфтваффе
Сегодня, 16:12
В понедельник, 24 июня, на севере Германии потерпели крушения два истребителя Eurofighters военно-воздушных сил бундесвера.
Об этом сообщил Ostseewelle, опубликовав видео очевидца, снятое в районе крушения самолетов.
Как отмечается, инцидент произошел в районе озера Мюриц в земле Мекленбург-Передняя Померания.
Согласно неподтвержденной пока информации, оба пилота успели катапультироваться. В то же время спасатели их пока не обнаружили.
Причины крушения истребителей на данное время не известны.