В Германии разбились два истребителя Люфтваффе Сегодня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Ostseewelle/Facebook По предварительным данным, оба пилота успели катапультироваться Скриншот с видео Ostseewelle/Facebook

В понедельник, 24 июня, на севере Германии потерпели крушения два истребителя Eurofighters военно-воздушных сил бундесвера.

Об этом сообщил Ostseewelle, опубликовав видео очевидца, снятое в районе крушения самолетов.

Как отмечается, инцидент произошел в районе озера Мюриц в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Согласно неподтвержденной пока информации, оба пилота успели катапультироваться. В то же время спасатели их пока не обнаружили.

Причины крушения истребителей на данное время не известны.