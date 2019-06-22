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В Германии проходят тысячные климатические протесты

Сегодня, 16:37
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В Германии проходят тысячные климатические протесты - фото

REUTERS / Thilo Schmuelgen

Климатические протесты в Германии

Тысячи людей вышли на климатические протесты в селе Хохнеукирх на западе Германии.

Акция протеста проходит вблизи одной из крупнейших угольных шахт Германии, передает АР.

Протесты вызваны тем, что лидеры Европейского союза не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной.

Немецкая полиция мобилизовала сотни офицеров для того, чтобы предотвратить блокирование протестующими шахт и смежных электростанций.

В Германии уже несколько месяцев проходят протесты студентов. Канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германией нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

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