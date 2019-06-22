В Германии проходят тысячные климатические протесты
Тысячи людей вышли на климатические протесты в селе Хохнеукирх на западе Германии.
Акция протеста проходит вблизи одной из крупнейших угольных шахт Германии, передает АР.
Протесты вызваны тем, что лидеры Европейского союза не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной.
Немецкая полиция мобилизовала сотни офицеров для того, чтобы предотвратить блокирование протестующими шахт и смежных электростанций.
В Германии уже несколько месяцев проходят протесты студентов. Канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германией нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.