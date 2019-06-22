В Германии проходят тысячные климатические протесты Сегодня, 16:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Thilo Schmuelgen Климатические протесты в Германии REUTERS / Thilo Schmuelgen

Тысячи людей вышли на климатические протесты в селе Хохнеукирх на западе Германии.

Акция протеста проходит вблизи одной из крупнейших угольных шахт Германии, передает АР.

Протесты вызваны тем, что лидеры Европейского союза не смогли договориться о плане, чтобы к 2050 году сделать экономику блока климатически нейтральной.

Немецкая полиция мобилизовала сотни офицеров для того, чтобы предотвратить блокирование протестующими шахт и смежных электростанций.

В Германии уже несколько месяцев проходят протесты студентов. Канцлер Ангела Меркель недавно поддержала план достижения Германией нулевого баланса выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.