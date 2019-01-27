В Гааге произошел мощный взрыв - фото, видео
Вчера, 19:07
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В восточной части Гааги произошел взрыв, повреждены фасады домов.
Об этом сообщает местное издание RTL Nieuws.
В результате взрыва обрушились фасады трех домов. Семь человек госпитализированы.
Причиной мог стать взрыв газа.
Из-под завалов извлекли трех человек, но как минимум один человек остается под обломками.
В настоящий момент жителей поврежденных домов эвакуируют. Существует
опасность обрушения всего блока домов, отмечают в аварийных службах.