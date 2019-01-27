В Гааге произошел мощный взрыв - фото, видео Вчера, 19:07 2746 Цей матеріал також доступний українською RTL Nieuws Причиной мог стать взрыв газа RTL Nieuws

В восточной части Гааги произошел взрыв, повреждены фасады домов.

Об этом сообщает местное издание RTL Nieuws.

В результате взрыва обрушились фасады трех домов. Семь человек госпитализированы.

Причиной мог стать взрыв газа.

Из-под завалов извлекли трех человек, но как минимум один человек остается под обломками.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l — Redactie District8 (@RedactieD8) 27 января 2019 г.

De hulpdiensten komen nog steeds in grote aantallen aan op de #JanVanDerHeijdenstraat #DenHaag. Nog niks bekend over het aantal slachtoffers. Meerdere brandweerwagens vanuit Leidschendam en Leidschenveen zijn nog onderweg. pic.twitter.com/Zs76J1QarA 27 января 2019 г.

В настоящий момент жителей поврежденных домов эвакуируют. Существует опасность обрушения всего блока домов, отмечают в аварийных службах.





