В ФРГ усилилась шпионская деятельность Сегодня, 05:43 594 партнерство с DW 2019 DW.COM, Deutsche Welle 2019 DW.COM, Deutsche Welle

Активнее других против Германии шпионят Россия, Китай, Иран и Турция. К ФРГ проявляют особый интерес из-за ее мощной экономики и инноваций, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

В ФРГ в 2018 году продолжала усиливаться шпионская деятельность, активнее всех против Германии шпионили Россия, Китай, Иран и Турция. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции, представленном в четверг, 27 июня, в Берлине.

В документе отмечается, что многие страны используют разведслужбы для получения информационного преимущества в политике, экономике, технике и военной сфере, и шпионы проявляют особый интерес к Германии из-за ее членства в ЕС и НАТО, а также сильной экономики и научных инноваций.

В докладе указывается также, что серьезной угрозой становится государственный терроризм. В связи с этим эксперты указали на другие страны, где были совершены убийства, организаторами которых могли быть иностранные спецслужбы. Однако подавляющее большинство шпионских операций в 2018 году было связано с получением секретной информации, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

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