Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

В Финляндии всем новорожденным будут дарить книги

Вчера, 17:01
314
Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Каждый ребенок будет получать книгу

В Финляндии всем детям, которые появятся на свет в 2019-2021 годах, подарят книгу, сообщает Yle.

На данную инициативу финский Фонд культуры выделит 1,2 млн евро.

В рамках кампании под названием Книжный подарок ребенку выпустят две книги, изданные специально для этой цели.

С помощью проекта государство хочет гарантировать всем финским новорожденным равные возможности для чтения в раннем возрасте, а также поддержать речевое развитие ребенка в первые годы его жизни.

Кроме книг на финском и шведском языках, часть историй, вошедших в сборники, переведут на самые распространенные в Финляндии иностранные языки.

Теги:   Чтение Финляндия Дети

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 09:18

article_img
Суд начал оглашать приговор Януковичу
События

Вчера, 16:37

article_img
Убийство сотрудника УГО в Киеве: боксера снова взяли под стражу
Страны

Вчера, 11:59

article_img
В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться