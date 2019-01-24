В Финляндии всем новорожденным будут дарить книги Вчера, 17:01 314 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Каждый ребенок будет получать книгу pixabay.com

В Финляндии всем детям, которые появятся на свет в 2019-2021 годах, подарят книгу, сообщает Yle.

На данную инициативу финский Фонд культуры выделит 1,2 млн евро.

В рамках кампании под названием Книжный подарок ребенку выпустят две книги, изданные специально для этой цели.

С помощью проекта государство хочет гарантировать всем финским новорожденным равные возможности для чтения в раннем возрасте, а также поддержать речевое развитие ребенка в первые годы его жизни.

Кроме книг на финском и шведском языках, часть историй, вошедших в сборники, переведут на самые распространенные в Финляндии иностранные языки.