В ЕС прокомментировали перемирие между Афганистаном и талибами

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Европейский союз приветствует договоренности о перемирии между властями Афганистана и представителями движения Талибан.
Об этом передает AFP.
"Решение президента Гани о прекращении огня - это еще один шаг к установлению окончательного перемирия на территории Афганистана", - заявила Могерини.
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7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о временном перемирии между правительственными силами и террористической организацией Талибан. Перемирие, предложенное Талибаном, будет действовать 12-14 июня. США пообещали соблюдать перемирие.
По данным США, правительство контролирует около 56% территории страны, талибы - около 11%.
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