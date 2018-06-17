17 июня 2018, воскресенье

В ЕС прокомментировали перемирие между Афганистаном и талибами

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Могерини похвалила президента Афганистана

Могерини похвалила президента Афганистана

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Европейский союз приветствует договоренности о перемирии между властями Афганистана и представителями движения Талибан.

Об этом передает AFP.

"Решение президента Гани о прекращении огня - это еще один шаг к установлению окончательного перемирия на территории Афганистана", - заявила Могерини.

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7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о временном перемирии между правительственными силами и террористической организацией Талибан. Перемирие, предложенное Талибаном, будет действовать 12-14 июня. США пообещали соблюдать перемирие.

По данным США, правительство контролирует около 56% территории страны, талибы - около 11%.

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