В Екатеринбурге взорвали телебашню

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Снос телебашни в Екатеринбурге
Скриншот видео Медуза

Снос телебашни в Екатеринбурге

Утром в субботу, 24 марта, в центре российского города Екатеринбурга снесли 230-метровую телебашню, которую начали строить в 1986 году и забросили, сообщает Медуза.

Перед взрывом власти закрыли ближайшие станции метро, в цирке отменили представление, жителей района попросили покинуть дома, квартал оцепили.

После двух взрывов башня упала на подготовленный заранее земляной вал. Остался кусок высотой около 30 метров, его разберут вручную в течение двух недель.

Жители Екатеринбурга устраивали митинги против сноса башни и писали обращения Владимиру Путину, так как вышка стала неформальным символом города. Два дня назад прошла самая массовая акция: сотни горожан "обнимали" башню - обходили ее, взявшись за руки.

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Согласно проекту, высота телебашни должна была составить 361 метр. Она предназначалась для охвата телерадиосигналом всей Свердловской области.

Теперь земельный участок передадут Уральской горно-металлургической компании под строительство ледовой арены.

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