В Египте столкнулись два поезда: 15 человек погибли

На севере Египта, в провинции Бехайра, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили травмы, пишет Aljazeera со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта.

По имеющейся информации, столкновение произошло на станции Абу-эль-Хави. Два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.

На месте работают спасатели и тридцать машин скорой помощи.

Причины аварии выясняются.

Согласно информации агентства, премьер-министр Египта Шериф Исмаил приказал министру транспорта посетить место происшествия и принять меры для установления причин аварии.

Напомним, 11 августа 2017 года в Египте столкнулись два поезда. Один из поездов следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида. Сразу сообщалось, что погибли около 20 человек, позже количество жертв возросло до 49.

Позже стало известно, что в столкновении поездов в городе Александрия на севере Египта, по предварительным данным, виноват машинист локомотива.

"Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже был другой поезд, что и привело к трагедии", - сказал губернатор Александрии Султан Мухаммед.