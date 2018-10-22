В Египте продлили режим ЧП

Парламент Египта поддержал продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца.

Об этом передает Reuters.

Египетским спецслужбам вплоть до середины января будет позволено "принимать меры, которые необходимы для того, чтобы противодействовать терроризму и его финансированию".

Напомним, чрезвычайное положение в Египте ввели на три месяца 9 апреля 2017 года после терактов, которые произошли в двух церквях. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек, более 100 пострадали. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация Исламское государство.

После этого режим ЧП продлевали несколько раз, учитывая сохраняющуюся террористическую угрозу в стране.