16 сентября 2018, воскресенье

В Египте арестовали двух сыновей экс-президента

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Хосни Мубарак

Хосни Мубарак

В Египте арестовали двух сыновей экс-президента Хосни Мубарака по обвинению в манипуляциях на фондовом рынке и растрате 115 миллионов долларов, сообщает ВВС-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Mena.

Дело против Алаа и Гамаля Мубараков открыли в 2012 году, после того, как их отца сняли с должности.

Братья находились на свободе в течение 3 лет после уплаты залога.

Сыновей экс-президента обвиняют в нарушении регуляций фондового рынка и центрального банка.

Отметим, Хосни Мубарак занимал пост главы государства с 1981 по 2011 год. В январе 2011 года Мубарак был свергнут в результате массовых акций протеста.  В 2014 году суд приговорил экс-президента к 3 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. 

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