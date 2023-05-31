Во дворце Лукашенко заметили подарочную кувалду. Такая же у Пригожина

31 мая, 18:58
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Кувалда во дворце Александра Лукашенко (Фото:БелТА)

Кувалда во дворце Александра Лукашенко (Фото:БелТА)

ГосСМИ Беларуси, показывая выставку в коридорах Дворца «независимости» Александра Лукашенко, опубликовали фото кувалды с надписью: Александру Григорьевичу.

На этом обратило внимание Наша Ніва.

Сообщается, что кувалда находится в футляре для скрипки и очень похожа на ту, которую не так давно передал в один из музеев в Беларуси командир одного из отрядов ЧВК Вагнер.

Видео дня

На кувалде с выставки можно разобрать подарочную надпись, начинающуюся словами «Александру Григорьевичу…». Что это за экспонат, в сообщении госСМИ не уточняется.

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13 ноября 2022 года стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников.

Позднее Пригожин предложил передать кувалду Европарламенту в ответ на возможное признание его ЧВК террористической организацией. Было опубликовано видео молота, который также лежал в футляре от скрипки с синей подкладкой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Частная военная компания Вагнера

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