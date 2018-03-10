В Дублине 10 тысяч человек вышли на марш против абортов

В Дублине по меньшей мере 10 тысяч человек приняли участие в демонстрации против намерения властей Ирландии ослабить законы в отношении абортов, сообщает Reuters.

Демонстранты прошли по улицам города колонной длиной в один километр, держа фотографии абортированных зародышей.

В католической Ирландии действует одно из самых жестких законодательств в отношении абортов. Прерывание беременности запрещено законом, кроме случаев спасения жизни матери. В 1983 году в конституцию был внесена Восьмая поправка, согласно которой нерожденный ребенок имеет право на жизнь после зачатия.

В январе власти провели опрос, в котором более 50% ирландцев высказались за разрешение абортов на сроке до 12 недель. Против были менее 30% проголосовавших, в основном люди старше 65 лет.

Вопрос о либерализации законов поднялся после гибели 31-летней Савиты Халаппанвар, у которой начался сепсис на 17-й неделе беременности. Несмотря на ее состояние, врачи отказались делать аборт, и женщина умерла.

Демонстрация в Индии в 2012 году после смерти Савиты Халаппанвар в Ирландии

Напомним, недавно суд в Индии разрешил сделать аборт 13-летней девочке, которая стала жертвой изнасилования.