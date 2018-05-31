В Дании запретили носить паранджу и никаб

С 1 августа в Дании запрещают никаб и паранджу

Парламент Дании одобрил запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, которые полностью закрывают тело и/или лицо, таких как паранджа и никаб.

Как передает The Local, за законопроект проголосовали 75 депутатов, против – 30. Запрет поддержали либералы, консерваторы и датская народная партия, а также оппозиционные социал-демократы.

Запрет на паранджу и никаб начнет действовать с 1 августа. Первое нарушение закона предусматривает штраф в размере 1000 крон (134 евро). Повторные нарушения - 10 тысяч крон. Из документа исключили норму о лишении свободы за отказ соблюдать запрет на ношение паранджи и никаба.

Министр юстиции Дании Серен Папе Поульсен ранее заявил, что датская полиция не будет насильно снимать вуали с женщин. Их попросят вернуться домой или отправят в участок.

Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

Напомним, что в Баварии заявили о планах запретить носить одежду, полностью закрывающую лицо, в государственных учреждениях, школах, университетах и за рулем автомобиля.

Никаб - вуаль, закрывающая лицо, с узкой прорезью для глаз. Паранджа - вуаль, закрывающая все тело и лицо.