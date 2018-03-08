В Дании начался суд над капитаном Наутилуса, расчленившим журналистку

В Дании начался громкий судебный процесс над изобретателем Петером Мадсеном, которого обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине Наутилус, сообщает Associated Press.

У здания суда собрались десятки журналистов. Прокурор начал процесс, зачитав обвинение в сексуальном насилии, убийстве и расчленении тела 30-летней журналистки. Первый день посвящен представлению доказательств прокуратурой и допросу Мадсена.

Следующее заседание пройдет 21 марта. В ходе процесса допросят 37 свидетелей. Ожидается, что приговор вынесут 25 апреля.

Мадсен продолжает утверждать, что Валль погибла в результате несчастного случая, но признает, что расчленил тело и выбросил его в море.

10 августа 2017 года журналистка Ким Валль прибыла в Копенгаген к своему бойфренду и решила заодно взять интервью у 46-летнего Петера Мадсена, создателя крупнейшей частной подводной лодки UC3 Nautilus. Она отправилась с ним в плавание и пропала.

Субмарина затонула, а Мадсена спасли ВМС Дании. Позднее обезглавленное туловище Ким Валль нашли в водах Копенгагена. Спустя полтора месяца водолазы обнаружили ее голову, ноги и одежду.

Во время экспертизы на теле Валль были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Мадсен несколько раз менял свои показания о произошедшем.