В Чили открыли первое украинское дипломатическое представительство

В субботу, 10 марта, в Сантьяго-де-Чили открыли первое украинское дипломатическое представительство.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили - первого украинского дипломатического представительства в Чили", - отмечается в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Ранее сообщалось, что в Украине открылось официальное представительство Баварии.