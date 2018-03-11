В Чили открыли первое украинское дипломатическое представительство

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Торжественная церемония открытия состоялась в Сантьяго-де-Чили
Фото: МИД Украины

Торжественная церемония открытия состоялась в Сантьяго-де-Чили

В субботу, 10 марта, в Сантьяго-де-Чили открыли первое украинское дипломатическое представительство.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия отделения посольства Украины в Аргентинской Республике в Республике Чили - первого украинского дипломатического представительства в Чили", - отмечается в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие представитель МИД Чили Марио Луис Сильва, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, посол Украины в Республике Чили (по совместительству) Юрий Дюдин, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Сантьяго, и многочисленные представители украинской общины Чили, которые специально приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Ранее сообщалось, что в Украине открылось официальное представительство Баварии.

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