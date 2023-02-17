В Чили обнаружили бомбу вблизи посольства США 17 февраля, 16:17 Флаг Чили (Фото:falco / pixabay)

В пятницу, 17 февраля, в столице Чили Сантьяго выявили бомбу рядом с высоткой Millenium Las Condes, расположенной примерно в 300 метрах от здания посольства США.

Об этом сообщает 24 Horas.

Столичная прокуратура подтвердила, что в здании Millenium Las Condes выявили бомбу. На данный момент в районе инцидента работают правоохранители, чтобы найти, ответственных за установку взрывного устройства.

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По данным прокуратуры, после работы специальных групп удалось установить наличие взрывного устройства, которое не сработало.

Прокуратура поручила провести необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

На данный момент нет информации о рассылке брошюр или указаний от ответственных лиц.