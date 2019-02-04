В Чикаго произошла стрельба, двое погибших Сегодня, 03:16 30 Цей матеріал також доступний українською WebsiteofEverything via Twitter Один раненый находится в критическом состоянии WebsiteofEverything via Twitter

В Чикаго произошла стрельба в результате которой два человека погибли, еще пятеро ранены.

Как передает Сһисаgо sun times со ссылкой на власти, стрельба произошла около 2:00 утра в воскресенье, 3 февраля, неподалеку "бара на далекой южной окраине Чикаго".

По данным полиции, выстрелы прозвучали после того, как толпа людей вышла из бара Рейнольд после драки внутри.

Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford. Автомобиль скрылся с места происшествия.

"На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из его мишеней участником драки, или нападающий стрелял наугад", - отметили в полиции.

Seven people were struck in a drive-by shooting outside Reynold's Lounge in the Grand Crossing section of Chicago

early Sunday morning

At least one gunman fired on the crowd from a silver four-door Ford vehicle

Two men were killed, while three of the five wounded in the attack pic.twitter.com/OeSUkb7Bu9 — Lilian Chan (@bestgug) 3 февраля 2019 г.

Двое из мужчин в возрасте 36 и 39 лет умерли после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета.

Полиция утверждает, что трое раненых находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в критическом.