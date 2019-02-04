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В Чикаго произошла стрельба, двое погибших

Сегодня, 03:16
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Один раненый находится в критическом состоянии

В Чикаго произошла стрельба в результате которой два человека погибли, еще пятеро ранены.

Как передает Сһисаgо sun times со ссылкой на власти, стрельба произошла около 2:00 утра в воскресенье, 3 февраля, неподалеку "бара на далекой южной окраине Чикаго".

По данным полиции, выстрелы прозвучали после того, как толпа людей вышла из бара Рейнольд после драки внутри.

Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford. Автомобиль скрылся с места происшествия.

"На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из его мишеней участником драки, или нападающий стрелял наугад", - отметили в полиции.

Двое из мужчин в возрасте 36 и 39 лет умерли после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета.

Полиция утверждает, что трое раненых находятся в удовлетворительном состоянии, еще один - в критическом.

Теги:   Чикаго США

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