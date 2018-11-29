29 ноября 2018, четверг

В Чехии в районе военной базы разбился вертолет

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В Генштабе отказались сообщать детали падения

В Генштабе отказались сообщать детали падения

В Чехии в районе военной базы Намешть над Ославой разбился вертолет Ми-24.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генштаба Чехии Магдалена Дворжакова, передает iDNES.cz.

"28 ноября утром на авиабазе возле города Намешть над Ославой произошла катастрофа вертолета Ми-24", - заявила она.

В Генштабе отметили, что обошлось без пострадавших. Ситуацией занимается специальная следственная комиссия.

"До завершения расследования мы не предоставим никакие детали", - заявили в Генштабе.

Авария произошла во время взлета, вертолет упал с высоты нескольких метров.

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