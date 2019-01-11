В Чечне снова преследуют гомосексуалов – СМИ Сегодня, 23:21 20 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров отрицает преследование геев

В Чеченской республике возобновились преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает Новая Газета со ссылкой на свои источники.

О новой волне преследований гомосексуалов стало известно после того, как в социальных сетях администраторы разных пабликов стали распространять предупреждения покинуть республику соответствующим лицам.

"В Чечне вновь вспыхнули поимки темовых (принадлежащих к ЛГБТ - ред.) парней и девчонок. Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", - пишет издание, ссылаясь на сообщение одной из групп ВКонтакте.

В свою очередь, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов отверг подобные сообщения.

"Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН", - заявил он.

Напомним, в мае 2018 года три французские группы по защите прав гомосексуалистов подали в Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) жалобу относительно преследования геев в Чечне (РФ).

Перед этим Новая газета сообщила, что в Чечне преследуют мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации: полицейские задержали около 100 человек, не менее трех мужчин убили.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неправдивыми результаты расследований журналистов об убийствах и преследованиях геев в республике.

Власти Чечни отрицают существование геев в республике.