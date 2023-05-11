В центре Милана раздался мощный взрыв, пожар охватил автомобили — фото, видео 11 мая, 14:31 Пожарные тушат пожар в доме, который произошел в результате взрыва в Милане 11 мая (Фото:REUTERS/Claudia Greco)

В центре итальянского Милана раздался мощный взрыв, после чего вспыхнули несколько автомобилей. Вероятно, загорелся фургон с кислородными баллонами.

Об этом сообщают Sky TG24 и La Repubblica.

Взрыв произошел в районе Порта-Романа. Очевидцы рассказали, что пожар начался с фургона, перевозившего кислородные баллоны. По словам прохожих, загорелся один цилиндр, а затем произошел мощный взрыв. ANSA сообщает, что, предварительно, пожар мог произойти из-за технической неисправности фургона.

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По данным СМИ, огонь охватил как минимум пять автомобилей и четыре мотоцикла, пламя начало распостраняться на квартиры и аптеку. Школу и дом престарелых, которые рядом. эвакуировали.

Итальянские медиа пишут, что ранения получили четыре человека, погибших нет.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Фото: REUTERS/Claudia Greco