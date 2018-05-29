В Будапеште планируют криминализировать помощь мигрантам

В Венгрии представили правительственный законопроект о криминализации помощи гражданами страны беженцам.

Об этом 29 мая он пишет BBC.

В случае принятия этого закона, "уголовным преступлением" станет печать листовок с информацией для соискателей убежища или, например, помощь юристов или еда.

Будапешт намерен также внести изменения в Конституцию, чтобы заблокировать механизм трансфера мигрантов другими странами ЕС в Венгрию.

Напомним, действующее правительство Венгрии отказывается выполнять квоты ЕС на беженцев. Ранее премьер-министркраины Виктор Орбан заявлял, что мигранты из мусульманских стран является "мусульманскими захватчиками".