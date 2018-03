В Брюсселе из-за непогоды отменили 130 авиарейсов

В пятницу, 2 марта, из-за плохой видимости и быстрое обледенение покрытия взлетных полос в Брюсселе было отменено 130 авиарейсов, сообщает администрация аэропорта в Twitter.

"Сейчас отменено 130 рейсов. Проверяйте информацию о вашем рейсе онлайн, прежде чем прибыть в аэропорт", - говорится в сообщении.

At the moment, 130 flights are cancelled. Check your flight info online before coming to the airport. We’re installing beds and distributing food and water. Winter teams are working hard to clear second runway. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 2 марта 2018 г.

Как отмечается, для тех пассажиров, которые ожидают свой рейс в аэропорту, установили кровати и раздают воду и еду.

#snow in #Brussel and airport in the caos #Lufthansa rebooks with one member of the staff for thousand people W #Germany the European leader pic.twitter.com/amtLlh7E1Z — fabrizio boldrini (@fabold) 2 марта 2018 г.

Winter operations and deicing in full swing at #brusselsairport. Delays and even cancellations are possible. Check your flight info online before coming to the airport and leave well ahead of your departure time. Contact your airline in case of problems. https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/4Ijzgp3yRk — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 2 марта 2018 г.

Позже в аэропорту столицы Бельгии сообщили, что ожидают благоприятные погодные условия в субботу, что позволит постепенно вернуться к нормальной работе, однако отмечают, что задержки все еще возможны.

Напомним, аэропорт Женевы остановил работу из-за сильных снегопадов.