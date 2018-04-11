В британском офисе Fox проходят обыски

Обыски могут быть связаны с поглощением телеканала Sky News

Телеканал CNBС сообщает, что в офисе медиахолдинга Twenty-First Century Fox в Лондоне начались обыски, которые проводят представители Европейской комиссии.

Источники телеканала сообщают, что власти не комментируют причины обысков, но отмечают, что они могут продлится несколько дней.

Отмечается, что проверка может быть связана с поглощением Twenty-First Century Fox телеканала Sky News, которую не одобрили британские регуляторы.

Существуют подозрения, что телеканал будет вскоре продан Walt Disney.

Медиахолднигом Fox полностью владеет компания 21st Century Fox.

Телеканал Sky News - британский новостной канал, который вещает 24 часа в сутки.