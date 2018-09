В британской Темзе обнаружили белого кита - видео

В Великобритании в водах Темзы обнаружили белого кита белуху.

Как сообщает BBC, млекопитающее, которое обычно обитает в арктических водах, заметил эколог Дэйв Эндрюс.

По его словам, кит кормился вокруг барж возле Грейвзенда в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Beluga in the Thames at Gravesend - thanks to @iPterodroma for finding it today @BBCRadioLondon @BBCBreaking pic.twitter.com/VWztNgfHAH