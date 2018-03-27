В Британии вандалы разукрасили памятник Дэвиду Боуи

В британском городе Эйлсбери неизвестные испортили памятник известному музыканту Дэвиду Боуи менее чем через 48 часов после его официального открытия.

Как передает BBC, вандалы облили памятник краской, расписали стены возле памятника надписями RIP DB (Покойся с миром, Дэвид Боуи), а у подножья написали Feed the homeless first (Сначала накорми бездомного).

Действия вандалов назвали "ужасными" и "бессмысленными".

Бронзовую скульптуру под названием Земной посланник (Earthly Messenger) открыли накануне 26 марта в городе Эйлсбери, где Дэвид Боуи дебютировал в образе Зигги Стардаста (Ziggy Stardust). В скульптуру встроен динамик, который каждый час исполняет песни Боуи.

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Напомним, что в 2016 году умер музыкант Дэвид Боуи. Всего несколько дней назад музыкант отметил свой 69-й день рождения.