В Британии вандалы разукрасили памятник Дэвиду Боуи

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов
Фото: mix96.co.uk

Памятник Дэвиду Боуи пострадал от вандалов

В британском городе Эйлсбери неизвестные испортили памятник известному музыканту Дэвиду Боуи менее чем через 48 часов после его официального открытия.

Как передает BBC, вандалы облили памятник краской, расписали стены возле памятника надписями RIP DB (Покойся с миром, Дэвид Боуи), а у подножья написали Feed the homeless first (Сначала накорми бездомного).

Действия вандалов назвали "ужасными" и "бессмысленными".

Бронзовую скульптуру под названием Земной посланник (Earthly Messenger) открыли накануне 26 марта в городе Эйлсбери, где Дэвид Боуи дебютировал в образе Зигги Стардаста (Ziggy Stardust). В скульптуру встроен динамик, который каждый час исполняет песни Боуи.

Смотрите также

Напомним, что в 2016 году умер музыкант Дэвид Боуи. Всего несколько дней назад музыкант отметил свой 69-й день рождения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове