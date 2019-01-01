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В Бразилии прошла инаугурация нового президента

Сегодня, 21:11
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63-летний Болсонару станет первым крайне правым президентом страны со времен военной диктатуры.

Жаир Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии во вторник, 1 января.

Об этом сообщает Reuters.

63-летний Болсонару станет первым крайне правым президентом страны со времен военной диктатуры 1964-1985 годов. Сам президент - бывший военный того периода, как и почти треть его правительства. После падения диктатуры он начал политическую карьеру.

Новый лидер Бразилии считает, что его стране нужна “железная рука” для того, чтобы борьба с коррупцией, нищетой и бюрократией была успешной. Тем не менее, в инаугурационной речи он пообещал "укрепить бразильскую демократию".

Еще будучи кандидатом, Болсонару успел запомниться скандальными высказываниями о женщинах и представителях расовых и секс-меньшинств. Он также является противником защиты окружающей среды: подобно президенту США Дональду Трампу, он планирует выйти из Парижского соглашения по климату.

Как и Трамп, бразильский президент планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Болсонару хочет пересмотреть внешнюю политику Бразилии и ориентироваться не на развивающиеся страны, а на Запад, в первую очередь на США. Трамп не приехал на инаугурацию своего бразильского коллеги, но госсекретарь США Майк Помпео присутствовал на церемонии.

Полномочия бразильского президента будут продолжаться следующие четыре года - до конца 2022 года.

Теги:   Жаир Болсонару Бразилия

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