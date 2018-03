В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны

На юге Бразилии неизвестные открыли стрельбу по кортежу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"По кортежу бывшего президента Лулы на юге страны выстрели как минимум три раза, когда он проезжал между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул без сопровождения полиции", - говорится в Twitter экс-лидера Бразилии.

A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P