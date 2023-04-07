В Украине погиб еще один грузинский доброволец 7 апреля, 15:20 В Украине погиб еще один грузинский доброволец (Фото:Georgian Legion / Facebook)

Сражаясь за Украину погиб уроженец грузинского города Зугдиди Арсен Кецбая.

О его смерти пишет Новости-Грузия со ссылкой на побратимов погибшего.

Как пишет издание, в последние годы Кецбая жил в Украине и служил в рядах ВСУ. Обстоятельства его гибели не сообщаются.



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Это уже четвертое с начала апреля сообщение о гибели грузинского бойца в Украине.



1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета.

Через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна.

Кучукян - 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса в грузинском регионе Квемо-Картли. 44-летний Барабадзе был одним из 24 грузинских добровольцев в Украине, попавших в прошлогодний апрельский список Следственного комитета РФ.



Всего с 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли более 40 граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.