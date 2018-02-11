В Большом каньоне разбился вертолет с туристами

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Жертвами крушения стали трое человек
Фото: Grand Canyon NPS

Жертвами крушения стали трое человек

В субботу, 10 февраля, на территории национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона потерпел крушение туристический вертолет.

Как передает AP, на борту находились по меньшей мере семь человек - шесть пассажиров и пилот. В результате авиакатастрофы трое погибли, остальные получили ранения.

Представитель Федерального авиационного управления Аллен Кеницер рассказал, что Eurocopter EC130 разбился при неизвестных обстоятельствах. Ведется расследование.

Напомним, что в Южной Калифорнии вертолет упал на дом, в результате погибли три человека.

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