В Болгарии утвердили российскую корпорацию на ремонт истребителей МиГ, отклонив жалобу Украины

В Болгарии считают, что только российская компания МиГ сможет отремонтировать советские истребители

Министерство обороны Болгарии утвердило предложение российской авиастроительной корпорации МиГ о ремонте 15 советских истребителей МиГ-29 в последующие 4 года.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее украинская компания Укринмаш подала жалобу о нарушении конкуренции Болгарией об утверждении фактически без конкурса российской корпорации. София до 2022 года планировала отремонтировать советские истребители. Цена контракта составила 81,3 млн леев ($ 45 млн.).

И 6 марта Антимонопольная комиссия Болгарии отклонила жалобу Украины.

Оборонное ведомство Болгарии объяснило свой выбор тем, что якобы только российская компания имеет лицензию, производит оригинальные запчасти и может отремонтировать МиГ-29, а Украина якобы не может обеспечить ничего из этого.

Болгария является единственным членом НАТО, который в военном плане почти на 90% зависит от РФ, что вызывает беспокойство партнеров по альянсу.

В 2016 году Болгария одобрила план по замене устаревших вооружений на сумму $1,3 млрд В частности, в плане предусмотрена закупка новых истребителей, которые заменят советские МиГ-29 и кораблей.