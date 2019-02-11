Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Берлине избили четырех членов правопопулистской партии

11 февраля, 20:45
215
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Правоохранители ищут нападавших

В Берлине напали на четырех членов правопопулистской партии Альтернатива для Германии, сообщает DW.

По данным полиции, неизвестные атаковали политиков в воскресенье, 10 февраля когда те направлялись в кино.

Двое пострадавших получили легкие травмы, от госпитализации они отказались. Полиция занимается поиском нападавших.

Крайне правые политики собирались посмотреть фильм Кто напишет нашу историю о подпольном архиве Варшавского гетто. На бесплатный просмотр этого фильма их пригласил руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик.

Теги:   Полиция Германия Берлин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 01:49

article_img
Почувствуй себя Моуриньо. Реакция соцсетей на победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться