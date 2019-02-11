В Берлине избили четырех членов правопопулистской партии 11 февраля, 20:45 215 Цей матеріал також доступний українською EPA Правоохранители ищут нападавших EPA

В Берлине напали на четырех членов правопопулистской партии Альтернатива для Германии, сообщает DW.

По данным полиции, неизвестные атаковали политиков в воскресенье, 10 февраля когда те направлялись в кино.

Двое пострадавших получили легкие травмы, от госпитализации они отказались. Полиция занимается поиском нападавших.

Крайне правые политики собирались посмотреть фильм Кто напишет нашу историю о подпольном архиве Варшавского гетто. На бесплатный просмотр этого фильма их пригласил руководитель Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик.