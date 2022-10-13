Летели на Харьков. В Белгороде обломки ракет упали на жилые дома — видео 13 октября, 13:25 Обломки ракет упали на дома в Белгороде (Фото:fonartv)

В российском Белгороде обломки ракет С-300, которыми РФ пыталась обстрелять Харьков, упали на жилые дома.

Об этом в Telegram сообщает СтратКом ВСУ.

«Час тому орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде», — говорится в сообщении.

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В Сети также появилось видео, как обломки ракеты попадают в жилой дом.

Губернатор Белогородской области уже успел обвинить в обстреле Украину.