В Беларуси подросток убил учительницу и школьника, еще двое детей ранены Сегодня, 09:33 1392 Цей матеріал також доступний українською news.tut.by Нападавший ученик был задержан news.tut.by

В белорусском городе Столбцы в одной из школ подросток напал на учительницу и детей с ножом.

По информации правоохранительных органов, подросток нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам, сообщает TUT.BY.



"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - заявил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 9-го класса.

В МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.