Илья Кенигштейн
От неопытного жлоба до крепкого хозяйственника
Иван Яковина
Начинается война. Что сказал Трамп американцам
Алексей Бондарев
Ученый суслик и темный секрет Луны
Ксения Туркова
Всего доброго. Пять речевых привычек американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

В Беларуси подросток убил учительницу и школьника, еще двое детей ранены

Сегодня, 09:33
1392
Цей матеріал також доступний українською

news.tut.by

Нападавший ученик был задержан

В белорусском городе Столбцы в одной из школ подросток напал на учительницу и детей с ножом.

По информации правоохранительных органов, подросток нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам, сообщает TUT.BY.

"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - заявил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 9-го класса.

В МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

Теги:   Школа Нападение с ножом Беларусь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 00:39

article_img
Делегацию ПЦУ не пустили в несколько монастырей на Афоне - росСМИ
События

Вчера, 13:12

article_img
Задержание активистов на Подоле: Геращенко встала на сторону протестующих
Культура

Вчера, 23:30

article_img
Стали известны победители кинопремии BAFTA

Выбор редакции

События

Вчера, 21:39

article_img
Почему манту мочить можно, а Супрун - нет, лживые политики и честные алкоголики. Лучшее за неделю от главреда NV.ua
Политика

Сегодня, 08:20

article_img
Кто все эти люди. Краткая информация о 44 кандидатах в президенты Украины
События

Вчера, 19:44

article_img
Аваков о высказывании полицейского "ложись, Бандера": Это эмоциональная низость

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться