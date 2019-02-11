В Беларуси подросток убил учительницу и школьника, еще двое детей ранены
В белорусском городе Столбцы в одной из школ подросток напал на учительницу и детей с ножом.
По
информации правоохранительных органов, подросток нанес ножевые ранения учительнице
и троим школьникам, сообщает TUT.BY.
"Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - заявил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
По предварительным данным, нападавшему 15 лет, он ученик 9-го класса.
В МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.