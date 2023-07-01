Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ «недружественных» стран

1 июля, 21:25
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который будет запрещать деятельность иностранных СМИ в случае «проявления государствами недружественных действий» в отношении белорусских СМИ.

Об этом говорится на сайте самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Сообщается, что белорусский диктатор подписал изменения в закон Беларуси «О средствах массовой информации».

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Кроме того, белорусский режим расширил перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам, в том числе информационным.

Таким образом власти планируют «совершенствовать механизмы защиты национальных интересов в медиасфере».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Закон СМИ Беларусь

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