23 июня 2018, суббота

В Беларуси БМП раздавила авто на трассе

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Водитель машины чудом не пострадал
Фото: autogrodno.by

Водитель машины чудом не пострадал

В Беларуси на трассе из Гродно в Сопоцкин БМП наехала на легковой автомобиль с водительской стороны, сообщает местный сайт АвтоГродно.

Колонна военной техники двигалась со стороны Привала и поворачивала в сторону Гродно. Выехав на главную полосу, одна из БМП оказалась в заносе и выехала на встречную полосу, столкнувшись с легковым автомобилем.

Водитель Фольсвагена остался невредим. Его сиденье сложилось, и он оказался в лежачем положении. Рулем и панелью машины ему придавило ноги. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники МЧС, которые помогли разблокировать водителя.

"Около 16:30 22 июня на перекрестке дорог в районе АЗС н.п. Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем", -  прокомментировали в Министерстве обороны Беларуси.

Автомобиль поврежден. Водителю оказана помощь, угрозы для его жизни нет.

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