В Барселоне прошел многотысячный марш за единство с Испанией

В Барселоне десятки тысяч человек вышли на марш за единство с Испанией.
Об этом пишет The Local.
Марш прошел по центру Барселоны.
В руках у сторонников единства с Испанией были испанские и каталонские флаги.
Также люди приветствовали короля Испании.
По словам организаторов марша, в нем приняли участие примерно 300 тысяч человек. Однако, по данным муниципальной полиции на марше были - 65 000 человек.
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Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум за независимость региона от остальной Испании. Сообщалось, что независимость поддержали 90,18% граждан. Официальный Мадрид результаты референдума не признал.
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