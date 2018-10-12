12 октября 2018, пятница

В Барселоне прошел многотысячный марш за единство с Испанией

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Марш в Барселоне

Марш в Барселоне

В Барселоне десятки тысяч человек вышли на марш за единство с Испанией.

Об этом пишет The Local.

Марш прошел по центру Барселоны.

В руках у сторонников единства с Испанией были испанские и каталонские флаги.

Также люди приветствовали короля Испании.

По словам организаторов марша, в нем приняли участие примерно 300 тысяч человек. Однако, по данным муниципальной полиции на марше были - 65 000 человек.

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Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум за независимость региона от остальной Испании. Сообщалось, что независимость поддержали 90,18% граждан. Официальный Мадрид результаты референдума не признал.

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