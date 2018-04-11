В Азербайджане стартовали досрочные выборы президента

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Азербайджан голосует на выборах президента

Азербайджан голосует на выборах президента

В Азербайджане началось голосование на досрочных выборах президента страны.

Как сообщает АПА, на выборах представлены восемь кандидатов, среди которых действующий глава государства Ильхам Алиев, который считается бесспорным фаворитом.

Голосование завершится в 19:00 по местному времени, после чего начнется процесс подсчета голосов.

После того, как в начале февраля Алиев перенес выборы с середины октября на середину апреля, оппозиция заявила об их бойкоте.

Глава оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли объяснил бойкот, в частности, отсутствием независимых СМИ и тем, что азербайджанская оппозиция вынуждена действовать в полуподполье.

Ильхам Алиев стал президентом после смерти в 2003 году своего отца Гейдара Алиева. На данный момент заканчивается его третий пятилетний срок, начавшийся в октябре 2013 года.

Действующая Конституция Азербайджана не ограничивает число сроков, в течение которых можно занимать пост главы государства.

В 2016 году по результатам референдума срок полномочий президента страны был продлен до семи лет, поэтому следующие выборы состоятся уже в 2025 году.

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