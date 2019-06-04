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В Австралии в результате стрельбы погибли четыре человека

4 июня, 20:36
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В Австралии в результате стрельбы погибли четыре человека - фото

News Corp Australia

Нападавший задержан

Во вторник, 4 июня, в австралийском городе Дарвин мужчина открыл беспорядочную стрельбу, в результате погибли четыре человека.

Как сообщает ABC News, мужчина вошел в здание гостиницы Palms Мotel в пригороде Вулнер около 5:45 вечера, держа в руках дробовик, и начал стрелять по дверям.

Очевидцы рассказали, что он искал кого-то по имени «Алекс». «Он расстреливал каждую комнату», — сказал один из них.

После этого он скрылся на фургоне. Он был замечен в четырех других местах, в том числе на окраине города.

В результате стрельбы в разных местах города погибли четыре человека, еще одна женщина получила ранения.

Полиция задержала подозреваемого 45-летнего мужчину. Он был ранее известен полиции. В январе его условно-досрочно освободили и обязали носить электронный браслет.

Теги:   Австралия

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