В Австралии в результате стрельбы погибли четыре человека 4 июня, 20:36 Цей матеріал також доступний українською News Corp Australia Нападавший задержан News Corp Australia

Во вторник, 4 июня, в австралийском городе Дарвин мужчина открыл беспорядочную стрельбу, в результате погибли четыре человека.

Как сообщает ABC News, мужчина вошел в здание гостиницы Palms Мotel в пригороде Вулнер около 5:45 вечера, держа в руках дробовик, и начал стрелять по дверям.

Очевидцы рассказали, что он искал кого-то по имени «Алекс». «Он расстреливал каждую комнату», — сказал один из них.

После этого он скрылся на фургоне. Он был замечен в четырех других местах, в том числе на окраине города.

В результате стрельбы в разных местах города погибли четыре человека, еще одна женщина получила ранения.

Полиция задержала подозреваемого 45-летнего мужчину. Он был ранее известен полиции. В январе его условно-досрочно освободили и обязали носить электронный браслет.