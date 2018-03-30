В Австралии упал воздушный шар: девять пострадавших

Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии при падении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) пострадали девять человек, передает Sidney Morning Herald.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник. Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, в Египте упал воздушный шар с туристами: один человек погиб, есть раненые.