В Австралии упал воздушный шар: девять пострадавших

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Полиция начала расследование обстоятельств инцидента (иллюстративное фото)
Фото: Chris Goldberg / Flickr

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента (иллюстративное фото)

Утром в пятницу, 30 марта, в Австралии при падении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) пострадали девять человек, передает Sidney Morning Herald.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник. Врачи сообщили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, в Египте упал воздушный шар с туристами: один человек погиб, есть раненые.

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