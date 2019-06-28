На Гавайях произошла авиакатастрофа, погиб украинец Сегодня, 10:14 1843 Цей матеріал також доступний українською CHorvath/pixabay.com Самолет упал в районе аэродрома Диллингем CHorvath/pixabay.com

На Гавайях близ острова Оаху в пятницу, 21 июня, произошла авиакатастрофа, во время которой погиб один украинец, гражданин США.

Об этом сообщает Голос Америки.

Двухмоторный самолет King Air упал в районе аэродрома Диллингем, вблизи северного побережья острова Оаху. Спасатели сообщили, что по прибытию на место, самолет охватило пламя и никто не выжил.

Николай Глебов, родом из Донецка, был одним из 11 человек на борту. В тот день он собирался осуществить прыжки с парашютом.

Мужчине было 28 лет — в США он переехал вместе с матерью и сестрой в 2005 году. После окончания школы в штате Миннесота отслужил четыре года в американских воздушных силах. В течение последних пяти месяцев Николай Глебов работал на Аляске. Он занимался исследованием океана на корабле.

По словам сестры погибшего, на Гавайи Николай уехал в отпуск. Прыжок с парашютом он должен был совершить в последний день перед возвращением домой.