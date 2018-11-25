25 ноября 2018, воскресенье

В Анкаре возле посольства Австрии произошла стрельба

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Иллюстративное фото
Фото: Andrey Belenko/Flckr

Иллюстративное фото

В ночь на воскресенье, 25 ноября, возле здания посольства Австрии в Анкаре было совершено несколько выстрелов.

Как сообщает AP со ссылкой на государственное информагентство Anadolu, из проезжавшей мимо белой машины в воздух было сделано несколько выстрелов.

В связи с инцидентом силы безопасности временно заблокировали дороги возле австрийского посольства в Анкаре. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество отливных пуль.

Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступали.

Напомним, что в августе неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре. Три пули попали в ворота дипучреждения, в результате стрельбы никто не пострадал. Посольство США расположено примерно в 130 метрах от австрийского.

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