В Анкаре возле посольства Австрии произошла стрельба

В ночь на воскресенье, 25 ноября, возле здания посольства Австрии в Анкаре было совершено несколько выстрелов.
Как сообщает AP со ссылкой на государственное информагентство Anadolu, из проезжавшей мимо белой машины в воздух было сделано несколько выстрелов.
В связи с инцидентом силы безопасности временно заблокировали дороги возле австрийского посольства в Анкаре. По предварительным данным, на месте преступления обнаружили множество отливных пуль.
Сообщения о повреждениях или пострадавших не поступали.
Напомним, что в августе неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре. Три пули попали в ворота дипучреждения, в результате стрельбы никто не пострадал. Посольство США расположено примерно в 130 метрах от австрийского.
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