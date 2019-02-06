В Амстердаме возле здания Центробанка произошла стрельба
Сегодня, 22:14
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В среду, 6 февраля, в Амстердаме возле офиса
Центрального банка Нидерландов произошла стрельба.
Полиция Амстердама заявила, что полицейские застрелили мужчину на улице рядом с Центробанком после того, как подозреваемый с оружием приблизился к офицерам.
В ходе перестрелки получил ранения случайный
свидетель.
Очевидцы рассказали телеканалу AT5, что во
время перестрелки было слышно около 20 выстрелов.
Район окружен силовиками, на месте работает
скорая помощь.