В Амстердаме возле здания Центробанка произошла стрельба Сегодня, 22:14 19 Цей матеріал також доступний українською

В среду, 6 февраля, в Амстердаме возле офиса Центрального банка Нидерландов произошла стрельба.

Полиция Амстердама заявила, что полицейские застрелили мужчину на улице рядом с Центробанком после того, как подозреваемый с оружием приблизился к офицерам.

В ходе перестрелки получил ранения случайный свидетель.



Agenten krijgen melding van persoon met vuurwapen bij Westeinde. Verdachte komt met wapen op agenten af. Daarop heeft de politie geschoten. Verdachte is bezweken aan verwondingen. Een omstander is gewond geraakt. Politie doet onderzoek. 6 февраля 2019 г.

Очевидцы рассказали телеканалу AT5, что во время перестрелки было слышно около 20 выстрелов.

Район окружен силовиками, на месте работает скорая помощь.