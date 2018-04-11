В Альпах пропал немецкий миллиардер

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О местонахождении Карла-Эривана Хауба ничего неизвестно с 9 апреля

О местонахождении Карла-Эривана Хауба ничего неизвестно с 9 апреля

В Альпах во время отдыха пропал глава немецкого холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб.

Как сообщает Reuters, 9 апреля 58-летний миллиардер отправился к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля на горнолыжном курорте в швейцарском Церматте. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Семья Хауба подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как бизнесмен не появился в субботу на запланированной встрече в Церматте.

Сейчас в районе исчезновения Хауба продолжается активная поисково-спасательная операция, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Tengelmann Group владеет 73 инвестициями с оборотом около 30 миллиардов евро и насчитывает более 215 000 сотрудников. Карл-Эриван Хауб возглавляет холдинг с 2000 года.

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